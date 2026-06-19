«التأهل المبكر» يُغري أميركا وأستراليا

يتطلع منتخبا أميركا وأستراليا إلى مواصلة انطلاقتهما المثالية، والحفاظ على العلامة الكاملة في المجموعة الرابعة ببطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، عندما يلتقيان الساعة 23:00 من مساء اليوم.

ويدخل منتخب أميركا، ونجمه كريستيان بوليسيتش، المواجهة بعد أن حقق فوزاً عريضاً على باراغواي 4-1، بينما فجّر المنتخب الأسترالي مفاجأة من العيار الثقيل بالانتصار على تركيا بنتيجة 2-صفر في الجولة ذاتها، ما يمنح هذا اللقاء أهمية قصوى حيث إن الفوز به يضمن لصاحبه بشكل رسمي بطاقة العبور المبكر إلى دور الـ32.

وتحت القيادة الفنية للمدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، أظهر المنتخب الأميركي أداءً هجومياً قوياً وتنظيماً تكتيكياً مميزاً.

في المقابل، يدخل المنتخب الأسترالي، بقيادة نجمه نيستوري إيرانكوندا، اللقاء بمعنويات مرتفعة للغاية، وثقة متجددة تحت قيادة مدربه توني بوبوفيتش.