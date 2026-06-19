«الخطأ ممنوع».. شعار تركيا وباراغواي

يرفع منتخبا تركيا وباراغواي شعار «الخطأ ممنوع»، عندما يلتقيان، في الساعة السابعة من صباح الغد، على ملعب سان فرانسيسكو، في مواجهة مصيرية وحاسمة لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة لبطولة كأس العالم 2026، حيث يتطلع كلا الطرفين لتعويض خسارة الجولة الافتتاحية والتمسك بآمال التأهل والعبور إلى الدور الثاني، بعد أن تذيل الفريقان الترتيب خلف منتخبي أميركا وأستراليا.

ويدخل المنتخب التركي المواجهة وسط حالة من الصدمة بعد خسارته المفاجئة في الجولة الأولى أمام أستراليا بنتيجة صفر-2، رغم سيطرته المطلقة على مجريات اللعب واستحواذه على الكرة وتسديده 30 كرة على المرمى من دون جدوى، ما أثار الشكوك حول قدرة كتيبة المدير الفني الإيطالي فينتشينزو مونتيلا على لعب دور الحصان الأسود للبطولة، لاسيما وأن هذه الخسارة مددت السجل الرقمي السلبي للأتراك في البطولات الكبرى بواقع تسع هزائم في آخر 13 مباراة.

من جانبه، تجرع منتخب باراغواي مرارة هزيمة قاسية في الجولة الأولى أمام أميركا بنتيجة 1-4، بعد شوط أول كارثي تأخر فيه الفريق بثلاثية نظيفة، ويبحث «الألبيروخا» - الذي أنهى غياباً استمر 16 عاماً عن المحفل العالمي منذ مشاركته الأخيرة في جنوب إفريقيا 2010 - عن استعادة التوازن والعودة إلى الانضباط الصارم والصلابة الدفاعية التي ميزت الفريق في التصفيات تحت قيادة ألفارو، وشهدت انتصارات تاريخية على البرازيل والأرجنتين.