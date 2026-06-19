ريال مدريد يتعاقد مع الفرنسي إبراهيما كوناتي

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني عن توصله إلى اتفاق مع المدافع الفرنسي، إبراهيما كوناتي، لتوقيع عقد يمتد لأربع سنوات.

وأعلن العملاق المدريدي عن الصفقة، أمس، بينما يوجد كوناتي مع منتخب بلاده في كأس العالم، علماً بأنه أصبح لاعباً حراً بعد انتهاء تعاقده مع ليفربول الإنجليزي.

وانضم كوناتي (27 عاماً) إلى ليفربول عام 2021 قادماً من لايبزج الألماني، وأسهم المدافع الفرنسي في فوز الفريق بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2025، وكأس الاتحاد الإنجليزي عام 2022، وتُعد صفقة إبراهيما كوناتي وعداً انتخابياً قطعه رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، قبل إعادة انتخابه هذا الشهر.