فيفا مشيداً بأول حَكمة بتاريخ المونديال: أداء مثالي

أشاد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بالحَكمة الأميركية توري بينسو، التي دخلت التاريخ بصفتها أول حكمة تدير مباراة في كأس العالم بعد إدارتها لمواجهة التشيك وجنوب أفريقيا مساء الخميس على ملعب أتلانتا ستاديوم في جورجيا، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لمونديال 2026.

ووصف "فيفا" أداء بينسو بالمثالي في مباراة حساسة جمعت منتخبين يبحثان عن أول 3 نقاط. حيث استطاعت فرضت هيبتها من أول دقيقة لآخر صافرة، واتخذت القرارات الصحيحة في التوقيت الصحيح.

يذكر أن «بينسو»، المصنفة من أبرز الحكام في العالم، ظهرت بتركيز عالٍ طوال الـ90 دقيقة، لم تتردد في احتساب الأخطاء، ولم تخف من المواجهة. التعادل 1-1 كان نتيجة عادلة للفريقين، وجزء كبير من الفضل يرجع لإدارتها الهادئة والحازمة.