ضبط أكثر من 50 طائرة مسيرة قرب مواقع استضافة المونديال في أميركا

أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركية ضبط أكثر من 50 طائرة مسيّرة بالقرب من مواقع استضافة مباريات كأس العالم 2026 منذ انطلاق البطولة الأسبوع الماضي.

وقال وزير الأمن الداخلي الأميركي ماركواين مولين إن الوكالات الأميركية رصدت واعترضت هذا العدد من الطائرات المسيّرة في محيط مواقع البطولة، في إطار الإجراءات الأمنية المشددة المصاحبة للمنافسات.

وكانت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية قد فرضت حظراً على تحليق الطائرات المسيّرة فوق مباريات كأس العالم 2026 والفعاليات الجماهيرية المرتبطة بها في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، ضمن تدابير تهدف إلى تعزيز الأمن خلال البطولة.