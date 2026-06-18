من علامة الجزاء.. جنوب إفريقيا تحتفل بالتعادل 1-1 مع التشيك

تعادل منتخبا جنوب إفريقيا والتشيك بنتيجة 1-1 اليوم الخميس، لحساب الجولة الثانية من المجموعة الأولى بطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم.

وفشل المنتخب التشيكي الذي تقدم بهدف مبكر، في الحفاظ على تقدمه ليتلقى هدفا قبل دقائق من النهاية ويحصد كل منتخب أول نقطة في النسخة الحالية من البطولة، بعد خسارة التشيك في الجولة الأولى من كوريا الجنوبية 1-2، وفوز المكسيك، المشارك في التنظيم، على جنوب إفريقيا صفر- 2.

وسجل ميخال ساديليك هدف التقدم للتشيك في الدقيقة السادسة، ثم تعادل تيبوهو موكوينا من ركلة جزاء لجنوب أفريقيا في الدقيقة 83 واحتفل اللاعبون على طريقتهم المونديالية الخاصة.

بهذه النتيجة يُبقي كل منتخب على آماله في التأهل للدور التالي حال الفوز في الجولة الأخيرة، إذ يلتقي المنتخب الجنوب أفريقي مع كوريا الجنوبية، بينما يلعب منتخب التشيك مع المكسيك.