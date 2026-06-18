مونديال 2026.. الانطلاقة الأفضل لمنتخبات آسيا في كأس العالم

سجلت منتخبات آسيا انطلاقة جيدة بعد نهاية الجولة الأولى من مونديال 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بعدما حققت القارة 13 هدفاً و10 نقاط، دون أي هزيمة في أول ست مباريات من البطولة، من أصل تسع مباريات.

وتشارك القارة في النسخة الحالية بـ9 منتخبات هي: أستراليا، إيران، العراق، اليابان، كوريا الجنوبية، قطر، السعودية، الأردن، وأوزبكستان، في أكبر حضور آسيوي بتاريخ المونديال.

وأسفرت الجولة الأولى عن حصيلة إيجابية تمثلت في انتصارين و4 تعادلات مقابل 3 هزائم، إذ افتتحت كوريا الجنوبية النتائج بفوز مهم على التشيك (2-1)، فيما تغلبت أستراليا على تركيا (2-0). كما خرجت اليابان بتعادل مثير أمام هولندا (2-2)، وقطر أمام سويسرا (1-1)، والسعودية أمام الأوروغواي بالنتيجة ذاتها، بينما تعادلت إيران مع نيوزيلندا (2-2). في المقابل، تعرضت العراق للخسارة أمام النرويج (1-4)، والأردن أمام النمسا (1-3)، وأوزبكستان أمام كولومبيا (1-3).

وتفوقت هذه الانطلاقة على نسخة 2022 التي سجلت فيها منتخبات آسيا 7 أهداف و6 نقاط فقط في الجولة الافتتاحية، بينما جاءت نسخة 2018 بواقع انتصارين وثلاث هزائم، و2014 كأضعف بداية بعدما اكتفت القارة بنقطتين فقط.

وتبرز المشاركة الحالية كالأضخم آسيوياً في تاريخ المونديال، مع وجود منتخبي الأردن وأوزبكستان للمرة الأولى، إلى جانب منتخبات خبرة مثل اليابان وكوريا الجنوبية وإيران والسعودية وأستراليا وقطر.

وفي سياق المقارنات التاريخية، شهدت نسخة 2022 أبرز إنجاز آسيوي في الجولة الأولى بفوز السعودية على الأرجنتين واليابان على ألمانيا، بينما حملت نسخة 2014 الأسوأ على الإطلاق.

وتؤكد الأرقام أن المنتخبات الآسيوية بدأت مونديال 2026 بصورة أكثر توازناً وقوة، مع حضور هجومي بلغ 13 هدفاً وتنافسية لافتة أمام منتخبات أوروبية وأمريكية.