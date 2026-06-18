رونالدو تحت النار.. الإعلام البرتغالي ينتقد «الأداء الباه

شنت الصحف البرتغالية الصادرة، الخميس، هجوماً على قائد المنتخب كريستيانو رونالدو، عقب التعادل 1-1 أمام الكونغو الديمقراطية في افتتاح مشوار البرتغال بكأس العالم 2026، المقامة حالياً في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وقالت صحيفة A Bola إن المدرب روبرتو مارتينيز أصر على الإبقاء على رونالدو (41 عاماً) طوال الدقائق الـ90، مشيرة إلى أن قائد المنتخب أهدر فرصتين محققتين للتسجيل بطريقة غريبة.

من جانبها، وصفت صحيفة O Jogo البداية بأنها «مخيبة للآمال»، معتبرة أن أداء رونالدو ومعظم لاعبي المنتخب البرتغالي جاء باهتاً ولم يرق إلى مستوى التوقعات.

أما صحيفة Correio da Manhã، فاختارت أسلوباً ساخراً في انتقاد المنتخب، إذ تصدرت صورة رونالدو غلافها تحت عنوان: «هيوستن.. لدينا عدة مشاكل»، في إشارة إلى الأزمة الهجومية التي ظهر بها المنتخب في المباراة.

بدورها، رأت صحيفة Jornal de Notícias أن عدداً محدوداً من اللاعبين، مثل جواو نيفيز وبيدرو نيتو وجواو كانسيلو، كانوا الاستثناء في الأداء، مؤكدة أن رونالدو كان جزءاً من المستوى المتواضع الذي ظهر به المنتخب البرتغالي في بداية مشواره بالمونديال.