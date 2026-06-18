مونديال 2026 بعد الجولة الأولى.. أرقام قياسية ورسائل مبكرة

أسدل الستار على الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بعدما شهدت أرقاماً لافتة ومؤشرات مبكرة حول قوة المنافسة، تصدرها تألق ليونيل ميسي، وتراجع تأثير كريستيانو رونالدو، إضافة إلى أرقام قياسية فردية وجماعية.

وخطف ميسي الأضواء بعدما سجل ثلاثية في شباك الجزائر، ليرفع رصيده إلى 16 هدفاً في تاريخ كأس العالم، معادلاً الرقم القياسي المسجل باسم ميروسلاف كلوزه، ومتصدراً قائمة هدافي البطولة الحالية.

في المقابل، اكتفى كريستيانو رونالدو بـ25 لمسة للكرة خلال تعادل البرتغال مع الكونغو الديمقراطية، في أقل حصيلة له في مباراة كاملة مع منتخب بلاده ضمن بطولة كبرى.

ولم تحقق المنتخبات العربية الثمانية أي انتصار في الجولة الأولى، بعدما اكتفت قطر والمغرب ومصر والسعودية بالتعادل، بينما خسرت تونس والعراق والجزائر والأردن. ورغم ذلك، برز حارس السعودية محمد العويس بتسع تصديات أمام الأوروغواي، مسجلاً ثاني أعلى حصيلة لحارس سعودي في تاريخ كأس العالم.

وعلى صعيد الأرقام، أصبح المكسيكي خوليان كينيونيس، لاعب القادسية السعودي، أول لاعب ينشط في الدوري السعودي يسجل الهدف الافتتاحي في إحدى نسخ كأس العالم، فيما حقق الأميركي كريس ريتشاردز علامة كاملة بإكمال 83 تمريرة بنسبة نجاح 100%، وهو رقم غير مسبوق منذ بدء توثيق هذه الإحصائية عام 1966.

كما احتاج السويدي ماتياس سفانبيرغ إلى 18 ثانية فقط بعد دخوله بديلاً ليسجل ثاني أسرع هدف للاعب بديل في تاريخ المونديال، بينما فرض المغرب نفسه بأداء مميز أمام البرازيل، مسجلاً 123 تمريرة ناجحة في الثلث الهجومي، وهو الأعلى في تاريخه بالبطولة.

واختتم المنتخب الألماني الجولة الأولى بوصفه الأقوى هجوماً بعد فوزه الكاسح على كوراساو 7-1، في حين شهدت البطولة انخفاضاً في حالات الطرد، مع غياب البطاقات الحمراء منذ المباراة الافتتاحية.