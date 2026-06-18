أزمة جديدة في كأس العالم.. لاعب ساحل العاج ممنوع من لعب مباراة ألمانيا

قال اتحاد ساحل ​العاج لكرة القدم اليوم الخميس إن مهاجم ‌المنتخب إيلي ​واهي لن يسافر إلى كندا لخوض مواجهة في كأس العالم أمام ألمانيا مطلع الأسبوع المقبل، بسبب عدم الحصول على تصريح دخوله البلاد حتى الآن.

وجاء ذلك بعد يوم واحد من ربط اسم اللاعب بتحقيق ⁠في شبهة فساد رياضي بمباراة في دوري الدرجة الأولى الفرنسي، إذ قالت السلطات الفرنسية إنه تم رصد أنماط مراهنات غير معتادة تتعلق ببطاقة صفراء نالها واهي في ‌مباراة بالمسابقة المحلية أثناء اللعب مع نيس الشهر الماضي. ولم يرد اسم واهي كمتهم، كما لم يتسن الحصول على ‌تعليق فوري من اللاعب. وقال متحدث باسم مكتب الادعاء ‌العام في مرسيليا لرويترز إن لاعبا في الدوري ‌الفرنسي يبلغ من العمر ‌23 عاما احتُجز يوم 29 مايو أيار في إطار تحقيق في شبهة ​احتيال منظم وفساد ‌رياضي منظم ​وحيازة عائدات متحصلة من جرائم وغسل ⁠أموال. وقال اتحاد ساحل العاج للعبة إن لديه ثقة كاملة في واهي.

وقال في بيان "حتى الآن، لم يتم إخطار ​الاتحاد ⁠رسميا بأي إجراءات ⁠قانونية أو إدارية تتعلق باللاعب".

وأضاف "خلال هذه الفترة الصعبة للغاية، يقدم الاتحاد دعمه الكامل للاعب ويجدد ثقته فيه. يظل إيلي ⁠واهي لاعبا مهما في منتخب ساحل العاج".

وتابع "لن يتمكن اللاعب من الانضمام إلى رحلة البعثة المتجهة إلى كندا، بسبب عدم الحصول حتى الآن على التصاريح المطلوبة لدخوله الأراضي الكندية. وبناء عليه، سيبقى إيلي واهي في ‌الولايات المتحدة حتى عودة المنتخب". وشارك واهي، الذي لعب سابقا لمنتخب فرنسا للشباب، ​لأول مرة مع ساحل العاج في مارس آذار.

وفازت ساحل العاج على الإكوادور 1-صفر في مباراتها الأولى بالمجموعة الخامسة، بينما تخوض ألمانيا اللقاء بعد فوزها العريض على كوراساو 7-1.