طاقم تحكيم عربي يدير مباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم

قررت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إسناد مباراة مصر ونيوزيلندا في الجولة الثانية بالمجموعة السابعة لكأس العالم 2026 لطاقم تحكيم عربي.

وأشار الحساب الرسمي لاتحاد الكرة المصري على منصة (إكس) إلى أن المباراة سيديرها حكم الساحة الإماراتي عمر العلي، يعاونه مواطنه محمد الحمادي، والقطري طالب المري، ومعهم الحكم الرابع كيفن أورتيجا من بيرو، وبديله البيروفي الآخر ميشيل أوروي.

ويلتقي منتخبا مصر ونيوزيلندا فجر الإثنين المقبل في مدينة فانكوفر الكندية.

واستهل المنتخب المصري مشواره في المجموعة السابعة بتعادل ثمين مع بلجيكا بنتيجة 1 / 1، كما تعادلت نيوزيلندا مع إيران بنتيجة 2 / 2.

وتقام بطولة كأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في الفترة من 11 يونيو/حزيران حتى 19 يوليو/تموز بمشاركة 48 منتخبا.