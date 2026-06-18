كولومبيا تزيد حسرة رونالدو والبرتغال بفوزها على أوزبكستان

حسم المنتخب الكولومبي مواجهته الصعبة أمام نظيره الأوزبكي 3-1، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الخميس لحساب منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات للمجموعة الحادية عشرة ببطولة كأس العالم 2026، والتي شهدت في ذات الجولة تعادل البرتغال مع الكونغو الديمقراطية بهدف لمثله.

وبهذا الانتصار، اقتنص المنتخب الكولومبي ثلاث نقاط ثمينة وضعتهم في صدارة المجموعة مبكراً، مستغلين تعثر المنافسين في المواجهة الأخرى، ليخطو الفريق خطوة أولى إيجابية في مساعي التأهل للدور المقبل.

بدأت المباراة بحذر تكتيكي كبير والتحامات بدنية قوية، أسفرت عن نيل المدافع الكولومبي يوهان موخيكا بطاقة صفراء مبكرة منذ الدقيقة السابعة. ومع اقتراب الشوط الأول من نهايته، نجح المدافع دانيال مونيوز في فك الشفرة الدفاعية لمنتخب أوزبكستان، مستغلاً تمريرة حاسمة ليسكن الكرة الشباك في الدقيقة 40 معلناً عن تقدم كولومبيا.

وفي الشوط الثاني، انتفض المنتخب الأوزبكي بحثاً عن العودة، ونجح النجم الشاب عبوسبك فيزولايف في اقتناص هدف التعادل في الدقيقة 60 وسط فرحة عارمة. إلا أن الفرحة الأوزبكية لم تدم طويلاً، إذ نجح نجم المنتخب الكولومبي لويس دياز في إعادة التفوق لبلاده بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 65، مستفيداً من تمريرة زميله غوستافو بويرتا، ثم حسم كامباز اللقاء بإحرازه الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع.