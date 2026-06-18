غانا تقتنص الفوز من بنما في الوقت القاتل

انتزع منتخب غانا فوزاً في الوقت القاتل من أنياب نظيره البنمي بهدف دون رد أحرزه البديل كاليب يرينكي في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، في المواجهة التي جمعتهما لحساب منافسات المجموعة الـ 12 في بطولة كأس العالم 2026، ليحصد "النجوم السوداء" 3 نقاط غالية متساوياً مع إنجلتراً بالرصيد نفسه عقب فوز "الأسود الثلاثة" على كرواتيا 4-2.

وجاء هدف اللقاء الوحيد والمصيري في الوقت البديل والقاتل من الشوط الثاني عن طريق البديل كاليب يرينكي، لتظفر غانا بثلاث نقاط كاملة ومصيرية في مشوارها المونديالي، بينما تجرعت بنما مرارة الهزيمة في اللحظات الأخيرة.

شهدت المباراة إثارة بالغة وتغييرات تكتيكية مكثفة من كلا المدربين في الشوط الثاني لفك الشفرة الهجومية. ومع دخول المباراة في المنعطف الأخير، دفع المدرب الغاني باللاعب "كاليب يرينكي" في الدقيقة السادسة والثمانين بدلاً من "كمال الدين سليمانا"، ليكون هذا التبديل هو ورقة الرابحة للمنتخب الإفريقي.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع (90+5)، تلقى البديل كاليب يرينكي كرة حاسمة ليسكنها الشباك البنمية بنجاح، وسط فرحة عارمة من زملائه، مانحاً غانا نقاط المباراة كاملة قبل إطلاق صافرة النهاية بدقيقة واحدة.