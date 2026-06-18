سكالوني: لا أجد كلمات لوصف ميسي

أثنى المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، ليونيل سكالوني، على المستوى المبهر الذي ظهر به النجم الأسطوري، ليونيل ميسي، خلال لقاء منتخب «راقصي التانغو» أمام الجزائر، في بطولة كأس العالم لكرة القدم.

واحتفل ميسي بخوضه المباراة رقم 200 في مسيرته مع منتخب بلاده، حيث كان على موعد مع صناعة التاريخ في كأس العالم، وذلك في بداية دفاع الفريق عن اللقب العالمي الذي أحرزوه قبل أربعة أعوام.

وأحرز ميسي ثلاثة أهداف (هاتريك) خلال فوز منتخب الأرجنتين الكبير 3 - صفر على الجزائر، في الجولة الافتتاحية بالمجموعة الـ10 من مرحلة المجموعات للمونديال، المقام حالياً في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وسجل ميسي أهدافه الثلاثة في الدقائق 17 و60 و76 على الترتيب، ليصبح الهداف التاريخي لكأس العالم، متساوياً مع الألماني ميروسلاف كلوزه، برصيد 16 هدفاً لكل منهما، إذ يتفوقان بفارق هدف وحيد أمام أقرب ملاحقيهما، الظاهرة البرازيلي رونالدو، وذلك قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 80 من عمر اللقاء.

وقال مدرب الأرجنتين، ليونيل سكالوني: «لا أجد الكلمات لوصف ليو، ماذا عساي أن أقول؟ إنه لاعب لا يصدق».

من جانبه، صرح ميسي عقب اللقاء: «يسعدني جداً أنني عشت كل ما مررت به، ما أعيشه الآن هو بمثابة تتويج لكل ذلك، أنا سعيد للغاية وممتن لهذه المجموعة الرائعة، أستمتع بها كثيراً».

وأضاف ميسي، الذي أحرز هاتريك للمرة الأولى في مشواره مع منتخب الأرجنتين بكأس العالم: «عندما أكون في أفضل حالاتي فإنني أبذل قصارى جهدي».

وجاءت ثلاثية ميسي المذهلة بعد مرور 20 عاماً بالضبط على ظهوره الأول في كأس العالم، ضد صربيا والجبل الأسود، حينما سجل في تلك المباراة أيضاً بمرحلة المجموعات لنسخة مونديال ألمانيا عام 2006، ليصبح فخر روزاريو ثاني لاعب فقط يسجل في خمس نسخ من البطولة بعد غريمه اللدود البرتغالي كريستيانو رونالدو.

كما أصبح ميسي (38 عاماً و357 يوماً)، الذي يشارك في سادس نسخة له بالمونديال، أكبر لاعب سناً يسجل «هاتريك» في تاريخ كأس العالم التي انطلقت نسختها الأولى عام 1930 في أوروغواي.