أكثر من مليون مشجع حضروا أول 16 مباراة في المونديال

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن أكثر من مليون مشجع حضروا أول 16 مباراة في بطولة كأس العالم المقامة في أميركا الشمالية، وذكر «الفيفا» أن مليوناً و429 مشجعاً حضروا المباريات حتى يوم الإثنين الماضي، وكانت الملاعب ممتلئة بنسبة 99.34%، وفقاً لبياناته.

ونشر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، صورة على «إنستغرام» مع المشجع رقم مليون، آيرون برين، وكتب إنفانتينو: «شكراً جزيلاً لجميع مشجعينا المتحمسين الذين يواصلون ملء الملاعب، لقد جعلتم كأس العالم الأكثر شمولاً ممكناً».