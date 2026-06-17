البرتغال تستهل مشوارها بتعادل مخيب مع الكونغو الديموقراطية

استهلت البرتغال رحلتها نحو محاولة الفوز باللقب للمرة الأولى في تاريخها، بتعادل مخيب مع جمهورية الكونغو الديموقراطية 1-1 الأربعاء في هيوستن ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة 11 لمونديال 2026 المقام في أميركا الشمالية.

وتقدمت البرتغال منذ الدقيقة السادسة عبر جواو نيفيش، لكن الكونغو الديموقراطية وفي أول ظهور لها في النهائيات العالمية منذ 52 عاما أدركت التعادل والنقطة الأولى في تاريخه عبر يوان ويسا (5+45).

وتضم المجموعة الوافدة الجديدة أوزبكستان وكولومبيا اللتين تلتقيان لاحقا على ملعب «أستيكا» في مكسيكو سيتي.