مدرب النمسا: منتخب الأردن قدم أداء رائعاً وشجاعاً طوال المباراة

أشاد مدرب النمسا رالف ​رانجنيك بجودة المنتخب الأردني في ظهوره الأول بكأس العالم، بعد أن حالف فريقه التوفيق ليفوز 3-1 على النشامى اليوم الأربعاء.

وتعرضت النمسا في بعض فترات المباراة للهجوم من قبل منتخب الأردن الجريء الذي كان يخوض أول مباراة له في كأس العالم، ⁠ورغم دخولها المباراة باعتبارها المرشح الأوفر حظاً، فإنها لم تحسم الفوز إلا بركلة جزاء نفذها البديل ماركو أرناوتوفيتش في الدقيقة 12 من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وارتفعت التطلعات المعقودة ‌على النمسا بعد أداء مبهر في بطولة أوروبا 2024، لكن العرض الذي قدمته اليوم قد يخفف من هذه التوقعات، خاصة قبل ‌مواجهة الأرجنتين متصدرة المجموعة العاشرة، والتي تغلبت على ‌الجزائر 3-صفر.

ومع ذلك، أرجع رانجنيك الفضل للأردن في ‌الحد من خطورة فريقه.

وقال ‌المدرب عند سؤاله عن أسباب معاناة النمسا "أعتقد أن السبب في ذلك يعود للمنافس".

وأضاف "قدم ​الأردن عملاً رائعاً ‌طوال المباراة. ​توقعنا منافسا صعبا، وكنا نعلم أن ⁠مواجهته لن تكون سهلة على الإطلاق، لكنه أظهر اليوم شجاعة كبيرة في كرة القدم، وفاق توقعاتي".

وتابع "أعلم أن بعضكم اعتقد ​أننا ⁠سنكون الطرف الأوفر ⁠حظاً في هذه المباراة، لكننا لم نكن كذلك بكل تأكيد".