مدرب العراق بعد الخسارة من النرويج: ابقوا سعداء قبل مواجهة فرنسا

حث مدرب العراق جراهام أرنولد لاعبيه ​على عدم فقدان الأمل بعد الخسارة 4-1 أمام النرويج ‌في وقت ​مبكر من اليوم الأربعاء ببداية مشوار الفريقين في كأس العالم لكرة القدم، وذكّرهم بأن أمامهم فرصتين أخريين لتحقيق فوز قد يؤهلهم إلى الدور المقبل.

ومع اقتراب مواجهة فرنسا، دعا أرنولد المشجعين إلى مواصلة دعم الفريق.

وقال "كونوا فخورين باللاعبين. استمروا في دعم ‌اللاعبين وابقوا سعداء".

وافتتح النرويجي إرلينج هالاند التسجيل في الدقيقة 29، وتعادل أيمن حسين للعراق، لكن هالاند تقدم مجددا لمنتخب ⁠بلاده قبل نهاية الشوط الأول.

وأضاف ليو أوستيجارد الهدف الثالث للنرويج في الدقيقة 76، قبل أن يكمل حسين مهاجم العراق رباعية النرويج بهدف بالخطأ في مرماه في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

ويشارك ‌العراق في كأس العالم للمرة الأولى منذ 40 عاما، وقال أرنولد إنه شعر بالتفاؤل إزاء أداء الفريق.

وقال المدرب "مارسنا ضغطا جيدا على النرويج. ‌لكن بضع أخطاء أمام لاعبين على هذا المستوى تكلفك ‌الثمن دائما. لذا علينا أن نتعلم الدروس من أخطائنا".

وأشار ‌الأسترالي إلى أن الهدف الثاني ‌للنرويج، الذي جاء نتيجة تمريرة ضعيفة للخلف إلى حارس العراق جلال حسن، كان نقطة ​تحول في المباراة.

وقال أرنولد "من ‌المحتمل أن يكون ​ذلك أثر سلبا على معنويات اللاعبين. ⁠حاولت تشجيعهم وقلت لهم إن هذا أمر من الماضي، وعلينا تجاوزه".

ورغم الهزيمة، قال أرنولد إن العراق لا يزال داخل إطار المنافسة بقوة ​للتأهل إلى ⁠الدور المقبل.

وتتصدر النرويج ⁠المجموعة التاسعة بفارق الأهداف أمام فرنسا التي تغلبت 3-1 على السنغال.

ونظرا لتأهل أفضل فرق تحتل المركز الثالث، في ظل نظام كأس العالم ⁠الموسعة التي تضم 48 فريقا، قال أرنولد إنه لا داعي للذعر.

وقال المدرب "نحن في دور المجموعات الذي يشهد تسع نقاط متاحة لكل فريق. علينا أن نستخلص كل الجوانب الإيجابية من مباراة اليوم ونستعد للمباراة التالية.

"لا تزال فرصة احتلال المركز الثالث ‌متاحة. ثلاث نقاط يجب أن تكون كافية للتأهل".

وسلط أرنولد الضوء على دور حسين، الذي ​عانى من موسم مليء بالإصابات.

وقال "بالنسبة له، كان إكماله 90 دقيقة بتلك الطاقة التي أظهرها، بالإضافة إلى تسجيله الهدف، أمرا رائعا بالطبع".