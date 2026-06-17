مدرب الجزائر: أخطاؤنا منحت ميسي ليلة تاريخية

أشاد مدرب الجزائر فلاديمير بيتكوفيتش بليونيل ميسي قائلا إنه "فئة قائمة بذاتها"، تعليقا على أداء قائد الأرجنتين صاحب الثلاثية التي كانت قاتلة لـ"محاربي الصحراء" (3-0)، الثلاثاء في كانساس سيتي ضمن مونديال 2026.

وأضاف في المؤتمر الصحافي بعد المباراة: "لا نتحدث عن أي لاعب كرة قدم. نحن نتحدث عن لاعب، كم مرة فاز بالكرة الذهبية؟ سبع أو ثماني مرات خلال مسيرته... (ثمان). للأسف، منحناه أيضا فرصة في الهدفين الأول والثاني، لقد سهّلنا عليه المهمة فعليا".

ورفع ميسي رصيده في كأس العالم إلى 16 هدفا، معادلا الرقم القياسي للألماني ميروسلاف كلوزه.

وتابع البوسني "منذ سنوات عديدة، بل منذ عقود، وهو يقوم بأمور مذهلة. الأرجنتين سددت عشر مرات على المرمى اليوم، وسبع من هذه التسديدات جاءت من ميسي. على أي حال، تهانينا للأرجنتين لأنه فريق رائع واستحق الفوز بهذه المباراة عن جدارة".

ولم يرغب مدرب الجزائر في تحميل الحارس لوكا زيدان المسؤولية، رغم أنه كان بإمكانه تقديم أداء أفضل في الهدفين الأولين.

وقال: "ليس من طبعي إلقاء اللوم على لاعب بعينه. لكن أعتقد أننا ارتكبنا بعض الأخطاء، إذ تركنا الأرجنتينيين يتحركون بحرية بين 16 و25 مترا من المرمى، وسمحنا لهم بالتسديد من دون أي ضغط".

وختم: "علينا أن نستخلص الدروس من ذلك".

وستواجه الجزائر الأردن ثم النمسا في المجموعة العاشرة.