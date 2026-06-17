تساوى مع كلوزه برصيد 16 هدفاً.. ميسي الهداف التاريخي لكأس العالم في مباراته الـ 200

احتفل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بخوض مباراته رقم 200 في مسيرته مع منتخب بلاده، حيث كان على موعد مع صناعة التاريخ في بطولة كأس العالم لكرة القدم، وذلك في بداية دفاع (راقصو التانغو) عن اللقب العالمي الذي أحرزوه قبل أربعة أعوام.

وأحرز ميسي ثلاثة أهداف (هاتريك) خلال فوز منتخب الأرجنتين الكبير 3 / صفر على الجزائر، مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي، في الجولة الافتتاحية بالمجموعة العاشرة من مرحلة المجموعات للمونديال، المقام حالياً في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وسجل ميسي أهدافه الثلاثة في الدقائق 17 و60 و76 على الترتيب، ليصبح الهداف التاريخي لكأس العالم، متساوياً مع الألماني ميروسلاف كلوزه برصيد 16 هدفاً لكل منهما، حيث يتفوقان بفارق هدف وحيد أمام أقرب ملاحقيهما الظاهرة البرازيلي رونالدو، وذلك قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 80 من عمر اللقاء.

كما أصبح ميسي /38 عاماً و357 يوماً/، الذي يشارك في سادس نسخة له بالمونديال، أكبر لاعب سناً يسجل (هاتريك) في تاريخ كأس العالم، التي انطلقت نسختها الأولى عام 1930 في أوروغواي.

وأصبح ميسي ثاني لاعب في تاريخ كأس العالم يتمكن من التسجيل في خمس نسخ مختلفة بالمونديال، مكرراً إنجاز غريمه اللدود البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وأحرز ميسي هدفاً وحيداً في مونديال 2006 في ألمانيا، قبل أن يسجل أربعة أهداف في نسخة عام 2014 في البرازيل، ليسهم في حصول منتخب الأرجنتين على المركز الثاني في تلك النسخة.

واكتفى ميسي بتسجيل هدف وحيد في نسخة عام 2018 في روسيا، قبل أن يحرز سبعة أهداف في النسخة الماضية، التي أقيمت في قطر عام 2022، ليقود بلاده للحصول على كأس العالم للمرة الثالثة بعد نسختي 1978 و1986.

وبصفة عامة، أصبح ميسي ثالث أكبر هدافي كأس العالم سناً في تاريخ البطولة، حيث يتصدر الكاميروني روجيه ميلا القائمة، بعدما سجل في شباك روسيا خلال مونديال عام 1994 في الولايات المتحدة وهو بعمر 42 عاماً و39 يوماً، يليه البرتغالي بيبي الذي هز شباك سويسرا في مونديال قطر وهو يبلغ 39 عاماً و283 يوماً.

ووصل ميسي إلى 120 هدفاً في 200 مباراة لعبها مع منتخب الأرجنتين، حيث أحرز باكورة أهدافه مع الفريق في أول مارس عام 2006 في شباك منتخب كرواتيا.

وعلى صعيد الألقاب توج ميسي بأربعة بطولات كبرى وهي كأس العالم 2022، وكوبا أميركا (2021، 2024)، وفيناليسيما (بطل أوروبا - ضد بطل كوبا أميركا) عام 2022، حيث يأمل في حمل كأس العالم مرة أخرى وقيادة الأرجنتين للفوز بلقبها الرابع في المونديال بعد نسخ 1978 و1986 و2022.

ورفع نجم إنتر ميامي الأميركي الحالي، وبرشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي السابق، رصيده إلى أربعة أهداف في سجل مشاركاته أمام المنتخبات العربية بكأس العالم، وذلك بعدما أحرز هدف بلاده الوحيد خلال خسارتها 1 / 2 أمام السعودية في الجولة الافتتاحية بدور المجموعات لنسخة مونديال قطر عام 2022.

كما سجل ميسي خمسة أهداف في شباك الجزائر، بعدما سبق أن أحرز ثنائية خلال فوز الأرجنتين 4 / 3 على منتخب (محاربو الصحراء) في مباراة ودية أقيمت بينهما في يونيو عام 2007، وفقا لموقع (ترانسفير ماركت) الإلكتروني.

وخلال مسيرته الحافلة مع منتخب الأرجنتين، تمكن ميسي من هز شباك ثلاثة منتخبات عربية بعدما سبق أن زار مرمى منتخب الإمارات في مباراة ودية انتهت بالفوز 5 / صفر.