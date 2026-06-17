الأرجنتين تهزم الجزائر بثلاثية.. "هاتريك" تاريخي من ميسي يهز شباك "محاربي الصحراء"

قدم الأسطورة ليونيل ميسي عرضًا كرويًا استثنائيًا على أرضية ملعب "كانساس سيتي ستاديوم" بالولايات المتحدة، بقيادته منتخب الأرجنتين للفوز على نظيره الجزائري بثلاثة أهداف دون رد، لحساب الجولة الأولى من المجموعة العاشرة لنهائيات كأس العالم 2026.

وفرض قائد "التانغو" نفسه نجمًا مطلقًا للمباراة بتسجيله ثلاثة أهداف "هاتريك"، ليبدأ رحلة الدفاع عن اللقب بأفضل طريقة ممكنة.

وافتتح ميسي مهرجان الأهداف مبكرًا في الدقيقة 17 بتسديدة يسارية ساحرة من خارج منطقة الجزاء استقرت في الزاوية العليا لمرمى الحارس الجزائري، بعد تمريرة حاسمة من رودريغو دي بول. وعاد النجم الأرجنتيني ليعزز النتيجة في الدقيقة 60 إثر تسديدة متقنة بقدمه اليمنى من قلب منطقة الجزاء سكنت أسفل الزاوية، قبل أن يختتم ثلاثيته الشخصية "الهاتريك" في الدقيقة 76 وسط فرحة عارمة في المدرجات ومؤشرات كاملة على السيطرة الأرجنتينية.

في المقابل، حاول المدير الفني للمنتخب الجزائري تدارك الموقف عبر إجراء عدة تبديلات هجومية دفعة واحدة، حيث أقحم رياض محرز وحسام عوار ومحمد أمورة لتنشيط الخط الأمامي والاعتماد على التحولات السريعة، إلا أن التنظيم الدفاعي الصلب لكتيبة المدرب سكالوني حال دون تشكيل خطورة حقيقية على مرمى إيميليانو مارتينيز، لتسير المباراة نحو تأكيد أول ثلاث نقاط للأرجنتين في مشوارها المونديالي.