مدربون مصريون: حسام حسن نجح تكتيكياً

أثارت البداية القوية لمنتخب مصر في كأس العالم 2026 موجة واسعة من الارتياح والتفاؤل داخل الأوساط الرياضية المصرية، بعدما فرض «الفراعنة» التعادل على منتخب بلجيكا المصنف بين أقوى منتخبات العالم، في مباراة اعتبرها كثيرون مؤشراً إلى قدرة المنتخب على المنافسة بقوة في البطولة وبلوغ الأدوار الإقصائية.

وحرم هدف عكسي مصر من تحقيق أول انتصار لها في تاريخ مشاركاتها بكأس العالم لكرة القدم، بعد أن تعادلت ​1-1 مع منتخب بلجيكا في مستهل مشوارهما بالمجموعة السابعة، في مباراة احتفل خلالها ‌محمد صلاح بعيد ميلاده الـ​34، وأصبح حمزة عبدالكريم أصغر لاعب سناً يمثل مصر والعرب في النهائيات في مشاركتها الرابعة.

وحظي المدرب الوطني، حسام حسن، بإشادة كبيرة من نجوم ومدربي الكرة المصرية السابقين الذين أثنوا على الانضباط التكتيكي الذي ظهر به المنتخب أمام بلجيكا، مؤكدين في تصريحات إعلامية بعد المباراة أن الجهاز الفني نجح في قراءة المباراة بشكل مميز والحد من خطورة أبرز مفاتيح اللعب لدى المنافس.

وقال المدرب الأكثر تتويجاً في تاريخ الكرة المصرية، حسن شحاتة، إن المنتخب قدم واحدة من أفضل مبارياته خلال السنوات الأخيرة، وكان الأقرب لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث لولا بعض القرارات الفردية في الثلث الهجومي خلال فترات من اللقاء.

وأضاف: «الأداء الذي ظهر به المنتخب يعكس التطور الذي شهده الفريق تحت قيادة حسام حسن»، مؤكداً أنه كان من أبرز الداعمين لتولي الأخير مهمة تدريب المنتخب عندما كان رئيساً للجنة الفنية باتحاد الكرة، لإيمانه بقدراته الفنية والشخصية على قيادة «الفراعنة» في الاستحقاقات الكبرى.

من جانبه، أرجع المدير الفني السابق لمنتخب مصر حسام البدري المستوى المميز الذي ظهر به المنتخب إلى نجاح الجهاز الفني في توظيف اللاعبين بالشكل المناسب، مشيراً إلى أن حسام حسن كسب الرهان من خلال الأدوار التي منحها لعدد من العناصر، وفي مقدمتهم إمام عاشور ومصطفى زيكو.

وأوضح: «الثنائي أدى أدواراً دفاعية وهجومية متوازنة، ما ساهم في الحد من خطورة الجناحين البلجيكيين جيريمي دوكو ولياندرو تروسارد، وأفقد المنتخب البلجيكي جزءاً كبيراً من فاعليته الهجومية على الأطراف».

بدوره، اعتبر المدرب السابق لمنتخب مصر ضياء السيد أن «الفراعنة» قدموا شوطاً أول مثالياً وكانوا الطرف الأفضل خلال فترات طويلة من المباراة، مشيراً إلى أن بعض التبديلات في الشوط الثاني أثرت على الأداء الهجومي للفريق، وأضاف أن إمام عاشور ومحمد صلاح كانا من أبرز لاعبي المنتخب خلال اللقاء، وشكلا مصدر إزعاج دائماً للدفاع البلجيكي والحارس تيبو كورتوا، قبل خروجهما في الشوط الثاني.

من جهة أخرى، قال مدافع الزمالك ومنتخب مصر السابق محمود فتح الله، إن حسام حسن نجح في مفاجأة الجميع بالتشكيلة والطريقة التكتيكية التي اعتمد عليها، موضحاً أن اللعب بأسلوب 4-4-2 أمام منتخب بحجم بلجيكا كان مخاطرة محسوبة أثبتت نجاحها على أرض الملعب.

وقال: «اللاعبون تعاملوا بثقة كبيرة مع مجريات اللقاء ونجحوا في فرض شخصيتهم خلال فترات عديدة من المباراة، رغم الفوارق الكبيرة في التصنيف والخبرة الدولية بين المنتخبين».

الدرندلي: أداء منتخب مصر ليس مفاجئاً

مدرب منتخب مصر حسام حسن. أ.ف.ب

أكد نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس بعثة المنتخب في كأس العالم، خالد الدرندلي، أن الأداء الذي ظهر به المنتخب لم يكن مفاجئاً بالنسبة للمسؤولين في الاتحاد، مشيراً إلى أن برنامج الإعداد الذي سبق البطولة أسهم بشكل كبير في تجهيز اللاعبين لمواجهة المنتخبات الكبرى.

وأضاف: «خوض مباريات ودية أمام منتخبات بحجم إسبانيا والبرازيل وروسيا والسعودية، منح اللاعبين الثقة اللازمة للتعامل مع أجواء كأس العالم من دون رهبة، وساعدهم على تقديم مستوى مميز أمام بلجيكا».

وأوضح الدرندلي أن نتيجة المباراة رفعت سقف الطموحات داخل بعثة المنتخب، مؤكداً وجود حالة من التفاؤل بقدرة «الفراعنة» على مواصلة النتائج الإيجابية والتأهل إلى الدور الثاني، معتبراً أن الأداء الذي قدمه الفريق في الجولة الأولى يؤكد امتلاكه المقومات اللازمة للمنافسة على صدارة المجموعة.