يتواجد ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو ضمن نخبة نجوم كرة القدم المشاركين في كأس العالم المقامة في أمريكا الشمالية.

أما إذا كنت تبحث عن أفراد من طبقة النبلاء الحقيقية، فعليك التوجه إلى منتخب السويد.

فغوستاف لاجربييلكه (26 عاماً) والذي خاض المباراة كاملة التي فاز فيها المنتخب السويدي على تونس 5 / 1 يوم الأحد، يحمل لقب «بارون» وينتمي إلى عائلة نبيلة في السويد، بينما يحمل والده وجده لقب «كونت».

وعادة ما يأتي لاعبو كرة القدم من خلفيات متواضعة، مثل ميسي ورونالدو على سبيل المثال.

لكن لاغربييلكه ليس كذلك. وقال في مقابلة قبل انطلاق كأس العالم:«أعني، الأمر نادر بالفعل».

ونشأ لاغربييلكه في ديورشولم، وهي ضاحية ثرية في العاصمة السويدية ستوكهولم. ويقول إنه كان يضع شعار عائلته النبيلة على واقيات الساق عندما كان يلعب كرة القدم في طفولته.

وقال بعد مباراة الأحد في مونتيري:«عندما كنت صغيرا، كنت أحلم بأن أصبح لاعب كرة قدم محترفا. عائلتي علمتني أهمية وضع الأهداف والسعي لتحقيقها. وهم سعداء جدا بي وفخورون بما وصلت إليه».

وأصبح إرث لاغربييلكه العائلي موضوعا متكررا خلال مسيرته الكروية التي تنقل خلالها بين أندية في السويد (آيك، وسولينتونا، وفاستيراس، وإلفسبورج وديجيرفورش)، ثم إلى اسكتلندا مع سيلتيك، وحاليا في البرتغال.

وأشارت تقارير في بعض وسائل الإعلام البريطانية إلى أنه يحتل المرتبة 254 في ترتيب وراثة العرش السويدي، إلا أن لاغربييلكه قال: «لا أعرف إن كان ذلك صحيحا».

وأضاف مازحا: «لكن لكي يحدث ذلك، يجب أن يغيب عدد كبير من الأشخاص قبلي، وأنا لا أريد حدوث ذلك».

وفي الوقت الحالي، يركز لاغربييلكه فقط على مساعدة منتخب السويد في أن تصبح «ملك كرة القدم» في كأس العالم.

وقال: «أن نحقق واحدا من أكبر الانتصارات في تاريخ السويد بكأس العالم، فهذا أمر مذهل».