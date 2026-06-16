مدرب النشامى: مشاركة الأردن في كأس العالم مجد وتاريخ

أكد المدير الفني لمنتخب الأردن جمال السلامي، أن مشاركة "النشامى" في كأس العالم لكرة القدم 2026 بمثابة مجد وتاريخ، مبيناً في الوقت ذاته أن فريقه مستعد لهذا المعترك العالمي.

وقال السلامي في المؤتمر الصحافي إن المنتخب الأردني جاهز لخوض المباراة ضد النمسا بمستوى قوي، قائلاً "المباريات التي خاضتها المنتخبات العربية محفزة جداً بالنسبة لنا بكل تأكيد، لأن نتائجهم كانت مشجعة وكانوا نداً للند مع المنتخبات التي لعبوا معها بمختلف المدارس، هذا كله يصب في الدوافع الإيجابية للاعبي المنتخب الأردني ليقدموا مستوى جيد".

وأضاف المدرب المغربي أن هنالك دائماً رهبة في البداية، خاصة في ظل قلة خبرة اللاعبين في التعامل مع مثل هذه المواعيد الكبرى، لكنه أكد أن قدرات ومؤهلات اللاعبين تسمح لهم بمجاراة ذلك.

وكشف السلامي أن المنتخب الأردني يمتلك طريقة اللعب الخاصة به، موضحاً أن المنتخب النمساوي لديه نقاط ضعف أيضاً.

وكشف السلامي "نستعد للمباراة المقبلة بشكل جيد لنقدم أفضل ما لدينا، جئنا إلى كأس العالم حتى نتعلم ونستمتع ونقدم كل ما في وسعنا".

وأوضح السلامي أن وجود المنتخب الأردني في كأس العالم نتيجة لمثابرة وعمل كبير لسنوات، مشدداً على أن منتخب النمسا صعب المراس، ولكن لدى المنتخب الملقب بـ(النشامى) طريقتهم في اللعب.

وأكد السلامي إلى أن طريقة لعب المنتخب الأردني هي التي قادته للصعود إلى كأس العالم، مضيفاً أنه لا يمكن تغيير الطريقة في اللعب".

وصرح السلامي في ختام تصريحاته "النجاح هو الظهور بشكل مشرف وممتع ليصنع صورة جيدة عن الفريق وليفتح ذلك آفاق جديدة للكرة الأردنية مستقبلاً".

ويستهل منتخب الأردن، الذي يشارك للمرة الأولى في المونديال، مشواره في البطولة، التي تقام حالياً بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا، غداً الأربعاء، في الجولة الأولى بالمجموعة العاشرة من مرحلة المجموعات للمسابقة، التي تضم أيضا منتخبي الأرجنتين (بطل العالم) والجزائر.