تعادل مثير بين نيوزيلندا وإيران يشعل حسابات المجموعة السابعة

تعادل المنتخب النيوزيلندي مع نظيره الإيراني بهدفين لمثلهما لحساب منافسات المجموعة السابعة في نهائيات كأس العالم، لتشتعل حسابات المجموعة بعد تعادل مصر مع بلجيكا 1-1.

وبادر المنتخب النيوزيلندي بالهجوم مبكراً، حيث نجح اللاعب إليجاه جاست في افتتاح التسجيل في الدقيقة السابعة من الشوط الأول. وعادل المنتخب الإيراني النتيجة عن طريق مدافع الفريق رامين رضائيان في الدقيقة 33.

وفي الشوط الثاني، عاد اللاعب إليجاه جاست ليزور الشباك مجدداً محرزاً الهدف الثاني له ولنيوزيلندا في الدقيقة 54، قبل أن يتمكن المنتخب الإيراني من تعديل الكفة للمرة الثانية بواسطة اللاعب محمد موهيبي في الدقيقة 64، لتنتهي المواجهة باقتسام النقاط.

وبهذه النتيجة، تساوت جميع منتخبات المجموعة السابعة (إيران، نيوزيلندا، مصر، بلجيكا) برصيد نقطة واحدة لكل منها، بعد انتهاء المواجهة الأخرى بين مصر وبلجيكا بالتعادل 1-1. ويحتل المنتخبان النيوزيلندي والإيراني الصدارة المؤقتة للمجموعة بفارق الأهداف المسجلة (هدفان لكل منهما).