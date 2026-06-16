رينار يقود منتخب تونس في كأس العالم 2026 بعد إقالة لموشي

كشفت مصادر لقناة "بي إن سبورتس" الناقل الحصري لمباريات كأس العالم 2026 لكرة القدم بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن الاتحاد التونسي لكرة القدم سيتعاقد مع المدرب الفرنسي هيرفي رينار.

وأشارت القناة نقلا عن مصادر لها إلى أن الاتحاد التونسي قرر إقالة المدير الفني صبري لموشي بعد الخسارة الثقيلة أمام السويد بنتيجة 1 - 5 في انطلاقة نسور قرطاج بمونديال 2026، فجر الإثنين.

وأضافت أيضا أنه تم الاتفاق مع الفرنسي رينار ليكون مدربا للمنتخب التونسي في مباراتيه القادمتين بدور المجموعات.

وينتظر المنتخب التونسي اختبارين غاية في القوة أمام اليابان ثم هولندا يومي 21 و26 يونيو على التوالي في الجولتين الثانية والثالثة بالمجموعة السادسة.

وسبق أن عمل رينار البالغ من العمر 57 عاما مديرا فنيا لمنتخب المغرب خلال مونديال 2018 في روسيا، وقاد المنتخب السعودي لفوز تاريخي على الأرجنتين في النسخة الماضية لكأس العالم 2022 في قطر.

وعاد المدرب الفرنسي ليقود الأخضر في ولاية ثانية في أكتوبر 2024، ولكنه أقيل في أبريل الماضي بسبب سوء النتائج في المباريات الودية استعدادا لمونديال 2026 خاصة الخسارة أمام مصر بنتيجة صفر / 4 في جدة خلال مارس الماضي.