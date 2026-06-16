مدرب ساحل العاج يشيد بطموح لاعبيه

قال مدرب ساحل العاج، إيميرس فاي، إن فوز فريقه 1-0 على الإكوادور أظهر أن طموحات الفريق الشاب في كأس العالم حقيقية، بعد أن سجل البديل أماد ديالو هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة، ليقود الفريق إلى بداية ⁠مظفرة في البطولة، أمس، وأثار فريق ساحل العاج الإعجاب منذ حجز مقعده في النهائيات، بعد أن حقق انتصارات مريحة على كوريا الجنوبية وأسكتلندا ودياً، في مارس الماضي، ثم فوزه ‌2-1 خارج أرضه على فرنسا. وخضع خط الهجوم الشاب للمدرب فاي، الذي يضم الجناح المتميز يان ديوماندي (19 عاماً)، لاختبار صعب أمام دفاع الإكوادور المتمرس الذي يضم وليان باتشو لاعب باريس سان جيرمان، وبييرو ‌هينكابي لاعب أرسنال، مدعومين بلاعب وسط تشيلسي موزيس كايسيدو.