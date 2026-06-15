الأداء البطولي لـ"فوزينيا" أمام إسبانيا يفجر شعبيته على منصات التواصل الاجتماعي

سطّر الحارس المخضرم "فوزينيا" (جوسيمار دياز)، البالغ من العمر 40 عاماً، اسمه بأحرف من ذهب في سجلات تاريخ الساحرة المستديرة، بعدما قاد منتخب بلاده الرأس الأخضر (كاب فيردي) لتحقيق تعادل سلبي تاريخي (0-0) أمام المنتخب الإسباني، بطل أوروبا، في مستهل مشوار الفريقين ببطولة كأس العالم 2026.

لعب "فوزينيا" دور البطولة المطلقة في المواجهة الملحمية التي جمعت الفريقين ضمن منافسات المجموعة الثامنة على أرضية ملعب "مرسيدس-بنز". ولم يكتفِ الحارس المخضرم بالذود عن مرماه ببسالة، بل حقق سلسلة من الأرقام القياسية والتاريخية التي جعلته حديث العالم الكروي بأسره.

انفجار جماهيري رقمي

وانعكس أداء الحارس الأسطوري فوراً على شعبيته؛ إذ شهدت حساباته على منصات التواصل الاجتماعي قفزة جنونية، ليرتفع عدد متابعيه من نحو 43 ألف متابع فقط إلى ما يتجاوز المليون ونصف المليون متابع عقب انطلاق صافرة النهاية مباشرة.

شباك نظيفة ورقم قياسي

دخل "فوزينيا" تاريخ المونديال من أوسع أبوابه، ليصبح أكبر حارس مرمى سناً ينجح في الحفاظ على نظافة شباكه في مباراته الأولى على الإطلاق ببطولة كأس العالم.

وأثبت "فوزينيا" أن العمر مجرد رقم، مقدماً للعالم درساً ملهماً في الإرادة والتألق الرياضي، ومشعلاً آمال جماهير منتخب الرأس الأخضر في مواصلة كتابة التاريخ وصنع المفاجآت في هذا العرس الكروي العالمي.