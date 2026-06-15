"السبورة السحرية" وراء التعادل القاتل لليابان مع هولندا في كأس العالم (فيديو)

أثار مدرب المنتخب الياباني هاجيمي مورياسو الانتباه خلال الدقائق الأخيرة من مباراة "الساموراي" مع هولندا التي انتهت بالتعادل 2-2 في نهائيات كأس العالم 2026، بعدما لجأ إلى أسلوب غير تقليدي لتحفيز لاعبيه من المنطقة الفنية.

وأظهرت اللقطات التلفزيونية المدرب الياباني وهو يستخدم "سبورة" تكتيكية بيضاء للتواصل مع لاعبيه، حيث رفع في البداية لوحة تحمل الرقمين "4-5"، في إشارة إلى الدفع بعدد أكبر من اللاعبين في الجانب الهجومي، قبل أن يقوم بتعديل الأرقام تدريجياً إلى "3" ثم "2" وصولاً إلى "1"، في مشهد بدا وكأنه توجيه تدريجي لزيادة الضغط الهجومي في الدقائق الأخيرة.

EL MÉTODO MORIYASU 🇯🇵📋



En el marco del estreno mundialista en Dallas que terminó 2-2 ante Países Bajos, el entrenador de Japón realizó indicaciones con una pizarra. pic.twitter.com/HoJegKwy3n — TyC Sports (@TyCSports) June 14, 2026

وأسفرت الطريقة الغريبة عن تواصل أفضل بين اللاعبين والمدرب وتسجيل هدف التعادل في الدقائق الأخيرة ما صدم المنتخب الأوروبي الهولندي أحد المرشحين للفوز باللقب.

وتعتبر السبورة وسيلة في نظام إشارات تكتيكية تعتمد عليه اليابان منذ فترة، يقوم على استخدام أرقام من 1 إلى 5 كرموز مختصرة لتعليمات فنية متفق عليها مسبقاً بين الجهاز الفني واللاعبين.

وكشفت تقارير إعلامية يابانية بأن كل رقم مجموعة من التوجيهات الخاصة المتعلقة بدرجة الضغط، أو شكل التنظيم الدفاعي، أو التعديلات التكتيكية داخل أرض الملعب، ما يسمح بنقل التعليمات بسرعة دون الحاجة إلى إيقاف اللعب أو التواصل المباشر المطول.

ويتيح هذا النظام للاعبين تنفيذ التعليمات فور رؤية الرقم، ما يفسر سرعة الاستجابة داخل الملعب وسلاسة التحولات التكتيكية خلال المباراة.

وأثار هذا المشهد تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، كما التقطت الكاميرات لحظة طريفة جمعت مورياسو بالحكم الرابع، الذي بدا متفاعلاً مع الأسلوب غير التقليدي الذي اعتمده المدرب الياباني.