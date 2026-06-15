الاتحاد التونسي يدرس إقالة لموشي.. والخزري "البديل المؤقت"

تتجه أنظار الاتحاد التونسي لكرة القدم نحو حسم مستقبل المدرب الفرنسي صبري لموشي، عقب الخسارة الثقيلة أمام السويد بنتيجة 1-5 في افتتاح مشوار "نسور قرطاج" بكأس العالم 2026، والتي أثارت موجة انتقادات واسعة داخل الأوساط الرياضية.

وذكرت إذاعة "موزاييك أف أم" التونسية أن هناك توجهاً داخل الاتحاد لإنهاء مهام لموشي بشكل فوري، في ظل الأداء المخيب للمنتخب في المباراة الافتتاحية.

وبحسب المصدر نفسه، تجري حالياً مشاورات بشأن المرحلة المقبلة، من بينها مقترح يقضي بتكليف قائد المنتخب السابق وهبي الخزري بقيادة الفريق بشكل مؤقت حتى نهاية البطولة.

كما دعت شخصيات داخل الاتحاد إلى عقد اجتماع عاجل خلال الساعات المقبلة لمناقشة تداعيات الهزيمة واتخاذ قرارات حاسمة بشأن الجهاز الفني.

وكان المنتخب التونسي قد بدأ مشاركته في المونديال بخسارة قاسية أمام السويد التي سيطرت على اللقاء وسجلت خمسة أهداف مقابل هدف وحيد لتونس، ما أثار غضباً جماهيرياً واسعاً في تونس.