"الساموراي" لا يستسلم.. اليابان تعود أمام هولندا مرتين

رفض المنتخب الياباني الخروج خاسراً أمام نظيره الهولندي وخرج بالتعادل 2-2، الأحد، في مباراة مثيرة بافتتاح منافسات المجموعة السادسة لكأس العالم 2026 لكرة القدم التي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

تقدم منتخب هولندا في النتيجة مرتين بهدفي فيرجيل فان دايك وكريسينسيو سامرفيل في الدقيقتين 51 و64، ورد منافسه بهدفي كايتو ناكامورا ودايتشي كامادا في الدقيقتين 57 و89، ليحصل كل فريق على نقطة.

وسيلعب لاحقا منتخبا السويد ضد تونس في إطار منافسات نفس المجموعة.

بهذا التعادل، كسر منتخب اليابان سلسلة التفوق التاريخي لهولندا بالفوز في جميع مبارياته الست السابقة أمام منتخبات آسيا في كأس العالم، لينتزع نقطة ثمينة في أول مباراة في كأس العالم تُقام في دالاس، تكساس، منذ المباراة الشهيرة بين هولندا والبرازيل في دور الثمانية لمونديال 1994.

كما حافظ المنتخب الياباني على سجله القوي لثالث جولة افتتاحية على التوالي في كأس العالم، بعدما فاز على كولومبيا وألمانيا بنتيجة واحدة 2 / 1 في انطلاقة مشواره بمونديالي 2018 و2022 في روسيا وقطر على التوالي.

وسيلعب منتخب هولندا ضد السويد في مواجهة أوروبية خالصة بالجولة الثانية يوم 20 يونيو، بينما ستلتقي اليابان ضد تونس فجر اليوم التالي.