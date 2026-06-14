بطلب من مورينيو.. ريال مدريد يضم كوكوريا بعد كأس العالم

كشف الصحافي المختص في سوق انتقالات اللاعبين الإيطالي فابريزيو رومانو عن توصل ريال مدريد إلى اتفاق شفهي يقضي بانتقال الظهير الإسباني مارك كوكوريا من إلى النادي الملكي قادماً من تشيلي الإنجليزي، مؤكداً أن اللاعب يرغب أيضاً في إتمام الصفقة.

وقال رومانو على حسابه في "إكس" إن كوكوريا يعد الظهير الأيسر الذي يفضله المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو"، مشيراً إلى أن انضمامه إلى النادي الملكي سيتم عقب انتهاء منافسات كأس العالم 2026.

وأضاف أن "قيمة الصفقة المتوقعة ستتجاوز 50 مليون يورو، في واحدة من أبرز صفقات ريال مدريد المنتظرة خلال فترة الانتقالات المقبلة".