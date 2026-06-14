بدلاً من الصومالي عمر أرتان.. "فيفا" يعين حكماً عربياً لمباراة البرتغال والكونغو الديمقراطية

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم ''فيفا'' عن طاقم تحكيم عربي لإدارة مباراة البرتغال والكونغو الديمقراطية في كأس العالم 2026.

وقال "فيفا" على موقعه الرسمي بأن "الحكم القطري عبد الرحمن الجاسم سيدير اللقاء يساعده مواطناه سعود أحمد وطالب سالم المري".

وكانت المباراة قد تم إسناد مهمة تحكيمها سابقاً للحكم الصومالي عمر أرتان ضمن الحكام العرب في كأس العالم لكن تم استبعاده من البطولة لعدم السماح له بدخول الأراضي الأميركية لكون الصومال مدرجة في قائمة حظر السفر في الولايات المتحدة.

ويلتقي منتخب البرتغال مع الكونغو الديمقراطية الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم.