أستراليا تفسد عودة تركيا لكأس العالم بعد فوزها بهدفين نظيفين
أفسدت أستراليا عودة تركيا إلى كأس العالم لكرة القدم بعد غياب دام 24 عاماً، بفوزها 2-صفر في مباراتهما الافتتاحية في المجموعة الرابعة اليوم الأحد، بفضل هدفي نيستوري إيرانكوندا وكونور ميتكالف.
وافتتحت أستراليا التسجيل من هجمة مرتدة عندما سيطر إيرانكوندا على تمريرة طويلة من بول أوكون-إنجستلر ليمر من أحد المدافعين ويسدد قوية في الشباك بالدقيقة 27 من مدى قريب.
وصدت دفاعات أستراليا الصلبة كافة هجمات تركيا قبل أن تضاعف النتيجة في الدقيقة 75 عندما تسلم لاعب الوسط ميتكالف الكرة على بُعد 20 ياردة (نحو 18 متراً) ليسددها قوية في الشباك.
وبهذه النتيجة، تحتل أستراليا المركز الثاني في المجموعة بفارق الأهداف خلف الولايات المتحدة بعد فوز البلد المشارك في استضافة البطولة 4-1 على باراجواي يوم الجمعة الماضي.
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