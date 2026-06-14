أستراليا تفسد عودة تركيا لكأس العالم بعد فوزها بهدفين نظيفين

أفسدت أستراليا عودة تركيا إلى كأس العالم لكرة القدم بعد غياب دام 24 عاماً، بفوزها ⁠2-صفر في مباراتهما الافتتاحية في المجموعة الرابعة اليوم الأحد، بفضل هدفي نيستوري ‌إيرانكوندا وكونور ميتكالف.

وافتتحت أستراليا التسجيل من هجمة مرتدة ‌عندما سيطر إيرانكوندا على تمريرة ‌طويلة من بول أوكون-إنجستلر ‌ليمر من ‌أحد المدافعين ويسدد قوية في الشباك ​بالدقيقة 27 ‌من ​مدى قريب.

وصدت دفاعات أستراليا الصلبة كافة هجمات تركيا قبل أن ​تضاعف النتيجة ⁠في ⁠الدقيقة 75 عندما تسلم لاعب الوسط ميتكالف ⁠الكرة على بُعد 20 ياردة (نحو 18 متراً) ليسددها قوية في الشباك.

وبهذه النتيجة، تحتل أستراليا المركز الثاني في ‌المجموعة بفارق الأهداف خلف الولايات المتحدة ​بعد فوز البلد المشارك في استضافة البطولة 4-1 على باراجواي يوم الجمعة الماضي.