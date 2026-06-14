إسكتلندا تتصدر مجموعة المغرب والبرازيل بفوزها على هايتي

حقق منتخب إسكتلندا فوزاً ثميناً على منتخب هايتي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة في بطولة كأس العالم 2026 المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

وسجل اللاعب جون ماكجين هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 29، ليمنح منتخب بلاده أول ثلاث نقاط في مشواره بالمونديال.

و بهذه النتيجة، تربع منتخب اسكتلندا على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، متفوقاً بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه منتخبي المغرب والبرازيل، ليعزز حظوظه مبكراً في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل إلى الدور المقبل من البطولة.