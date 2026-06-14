المغرب ينتزع تعادلاً مستحقاً من البرازيل في كأس العالم

سجل ​إسماعيل صابيري هدفا رائعا في الشوط الأول ‌ليقود ​المغرب، الذي بلغ قبل نهائي كأس العالم لكرة القدم بقطر قبل أربع سنوات، للتعادل مع البرازيل 1-1 يوم السبت في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة بنهائيات 2026.

افتتح صابيري ⁠التسجيل في الدقيقة 21 بعد ان استقبل الكرة من تمريرة رائعة من إبراهيم دياز عند حدود منطقة الجزاء ولمح ‌أليسون حارس البرازيل متقدما عن مرماه، قبل أن يهيئ الكرة لنفسه بشكل مثالي ويرسل كرة ‌ساقطة من فوق الحارس لتستقر داخل ‌الشباك.

وكلل البرازيلي فينيسيوس جونيور مجهودا ‌فرديا رائعا بتسديدة متقنة ‌من داخل منطقة الجزاء، لم يحرك لها الحارس ياسين ​بونو ساكنا لتسكن ‌الشباك باتجاه ​الزاوية اليمنى العليا للمرمى، ⁠ليتعادل للبرازيل بطلة العالم خمس مرات في الدقيقة 32.

وتألق بونو طوال فترات المباراة في ​الزود ⁠عن ⁠مرماه في ظل هجمات خطيرة من لاعبي البرازيل وطلب تدخل الطاقم الطبي في الدقيقة 84 ⁠بعد ما بدا انه يتألم قبل أن يستكمل المباراة.

وكاد المغرب ان يخطف الانتصار في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع لكن الحارس أليسون اندفع ليتصدى ببراعة ‌فائقة لتسديدة قوية ومباشرة من مسافة بعيدة باتجاه الزاوية ​اليمنى السفلية من المغربي نائل العيناوي قبل أن يواصل أليسون تألقه ويتصدى مرة أخرى وبشكل رائع آخر للكرة بعد ارتدادها لأيوب الميموني.