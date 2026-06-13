القبض على شخصين مشتبه بهما في سرقة معدات منتخب إنجلترا

أعلنت الشرطة الأميركية احتجاز شخصين على خلفية سرقة معدات تابعة لمنتخب إنجلترا أثناء نقلها من ولاية فلوريدا إلى مدينة كانساس سيتي، التي اتخذها المنتخب مقراً لمعسكره الدائم خلال منافسات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وقال مسؤول شرطة كانساس سيتي فيل دي مارتينو، إنه تم القبض على شخصين على صلة بالحادث، فيما أوضحت السلطات أن السرقة وقعت في وقت ما من مساء الجمعة أثناء عملية النقل البري للمعدات.

من جانبه، قال عمدة المدينة، كوينتون لوكاس، إن المسؤولين في كانساس سيتي علموا بأن ممتلكات تخص المنتخب الإنجليزي تعرضت للسرقة خلال رحلة نقلها من فلوريدا إلى منشأة التدريب في المدينة.

وأضاف لوكاس: "تعمل الجهات الأمنية المحلية وفي الولاية والفيدرالية على تتبع مكان وقوع السرقة داخل الولايات المتحدة وتحديد جميع الأشخاص الذين قد تكون لهم صلة بالحادث".

وأكد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم وقوع حادثة السرقة في وقت ما مساء الجمعة، لكنه امتنع عن تقديم مزيد من التفاصيل بسبب استمرار تحقيقات الشرطة.

واختار المنتخب الإنجليزي مدينة كانساس سيتي لتكون مقر إقامته الرئيسي خلال البطولة رغم عدم خوضه أي مباراة من دور المجموعات هناك، مستفيدًا من موقعها الجغرافي المركزي الذي يسهل التنقل إلى المدن المستضيفة لمبارياته.

ومن المقرر أن يستهل المنتخب الإنجليزي مشواره في البطولة بمواجهة كرواتيا الأربعاء المقبل بالقرب من مدينة دالاس، قبل أن يلتقي غانا في بوسطن وبنما في نيوجيرسي، بينما تظل مدن الساحل الغربي في متناول الرحلات الجوية حال تأهله إلى الأدوار الإقصائية.