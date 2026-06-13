المصريان أمين عمر وأبو الرجال ضمن طاقم حكام مباراة العراق والنرويج

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»، طاقم حكام مباراة العراق والنرويج في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، المحدد لها الأربعاء المقبل. وتواجد الثنائي المصري أمين عمر ومحمود أبوالرجال، ضمن الطاقم التحكيمي، الذي سيدير هذه المباراة، والذي يضم كلاً من: حكم الساحة بيير أتشو، والمساعد الأول بوريس ديتسوجا، والمساعد الثاني أموس أبيجني، والحكم الرابع، أمين عمر، والحكم المساعد الاحتياطي محمود أبو الرجال.

ومن المقرر أن يلعب منتخب العراق مباراته الأولى في كأس العالم 2026 في مواجهة النرويج يوم الأربعاء، بينما سيواجه فرنسا في المباراة الثانية يوم 23، على أن يواجه السنغال يوم 26 من الشهر ذاته، في آخر مبارياته بدور المجموعات.