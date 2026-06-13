تعديلات على إرشادات التحكيم بالدوري الإنجليزي.. شد الشعر لا يعني الطرد

قالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إن شد شعر المنافس ‌لن يؤدي بالضرورة إلى بطاقة حمراء مباشرة، بموجب التغييرات التي طرأت على إرشادات التحكيم للموسم المقبل.

وأضافت الرابطة في بيان أن البطاقة الحمراء ستمنح في حالة شد الشعر ⁠باستخدام "قوة مفرطة و/أو عنف"، بينما ستعاقب الحوادث التي تعتبر متعمدة، ولكن دون استخدام قوة مفرطة ببطاقة صفراء.

ويأتي هذا التغيير بعد طرد لاعب مانشستر يونايتد ليساندرو مارتينيز، ولاعب إيفرتون مايكل كين، ولاعب سندرلاند دانييل بالارد، بسبب شد شعر المنافسين في الموسم الماضي.