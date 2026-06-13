5 أرقام قياسية في فوز أميركا على باراغواي بالمونديال

حقق منتخب الولايات المتحدة الأميركية 5 أرقام قياسية في فوزه الكبير على منتخب باراغواي بنتيجة 4-1، في افتتاح مشوارهما ببطولة كأس العالم 2026، في اللقاء الذي أقيم على ملعب “لوس أنجلوس” ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

وسجل المنتخب الأميركي هدفه الأول بالنيران الصديقة في الدقيقة السادسة، بعدما أخطأ المدافع داميـان بوباديلا في إبعاد كرة عرضية، لتسكن شباك فريقه، قبل أن يضيف فولارين بالوغون الهدف الثاني في الدقيقة 30، ثم عاد ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، فيما اختتم جيوفاني رينا الرباعية في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، بينما سجلت باراغواي هدفها الوحيد في الدقيقة 72 عبر البديل ماوريسيو.

وبهذا الانتصار، حققت الولايات المتحدة فوزها العاشر تاريخياً في بطولات كأس العالم عبر 12 مشاركة، كما سجلت أكبر انتصار لها في تاريخ مشاركاتها المونديالية.

كما شهدت المباراة رقماً تاريخياً صمد 92 عاماً، يعود إلى مونديال إيطاليا 1934، حين كان المنتخب الأميركي متأخراً بثلاثية نظيفة أمام أصحاب الأرض مع نهاية الشوط الأول، في مباراة انتهت بفوز إيطاليا 7-1.

كما أعاد الفوز إلى الأذهان مواجهة مونديال 1958، عندما خسرت باراغواي أمام فرنسا 7-3، وهي آخر مرة تستقبل فيها شباكها أربعة أهداف في مباراة واحدة بكأس العالم.

وبات فولارين بالوغون أول لاعب أميركي يسجل ثنائية في مباراة بكأس العالم منذ بيرت باتينود في نسخة 1930، ليواصل المنتخب الأميركي كتابة أرقام تاريخية جديدة في البطولة.