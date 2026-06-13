قبل أول مباراة.. سرقة أحذية المنتخب الإنجليزي وكرات التدريب

أكد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، أن الشرطة تحقق في عملية سرقة لمعدات المنتخب الإنجليزي، قبل وصوله إلى معسكره في كانساس سيتي ، أكبر مدن ولاية ميزوري الأميركية.

ويحل فريق المدرب الألماني، توماس توخيل، في الغرب الأوسط ظهر اليوم السبت، حيث تتصاعد الاستعدادات لكأس العالم بعد معسكر تدريبي بفلوريدا في طقس دافئ.

ووصل المنتخب الإنجليزي إلى ميزوري ليجد نفسه أمام صداع غير متوقع، حيث تم الإبلاغ بسرقة أحذية رياضية وكرات قبل التدريب في سووب سوكر فيلدج، اليوم السبت.

وأكد الاتحاد الإنجليزي لوكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا"، أن الواقعة حدثت بالفعل، لكن لم يتم الإفادة بمعلومات أكثر، حيث تولت الشرطة الأمر.

وقال قسم شرطة كانساس سيتي لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "نحن نحقق في عملية سرقة محتملة لمعدات من سيارة الفريق، التي وصلت إلى كانساس سيتي، مع فقدان أدوات هذا المساء. ولا يزال التحقيق مستمراً".

ويتدرب المنتخب الإنجليزي لأول مرة في سووب سوكر فيلدج اليوم السبت.

ويستهل فريق المدرب توخيل مشواره بمواجهة كرواتيا يوم الأربعاء، قبل استكمال منافسات المجموعة الثانية عشرة بمواجهة كل من غانا وبنما.