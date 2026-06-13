صدمة في معسكر إنجلترا.. سرقة أحذية اللاعبين ومعدات التدريب

تعرضت معدات منتخب إنجلترا للسرقة في صدمة جديدة للمنتخب الذي تعرض لسلسلة من الأحداث خلال معسكره.

وذكرت تقارير إعلامية أن اللصوص استهدفوا معدات التدريب الخاصة بالمنتخب، حيث سرقوا أحذية اللاعبين الرياضية وكرات التدريب وبعض المعدات الأساسية، وذلك قبل أربعة أيام فقط من خوض المنتخب مباراته الأولى في البطولة.

ووقعت السرقة أثناء نقل المعدان من بالم بيتش في ولاية فلوريدا إلى مقر إقامة منتخب إنجلترا.

ولم يصدر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعد بياناً رسمياً حول حادث السرقة، لكن مصادر مقربة من الفريق أشارت إلى أنهم يعملون على تعويض المعدات المفقودة بأسرع وقت ممكن لضمان عدم تأثر التحضيرات.

يأتي هذا الحادث بعد أيام قليلة من إطلاق نار أسفر عن إصابة تسعة أشخاص بجروح غير خطيرة قرب قاعدة المنتخب في كانساس سيتي بولاية ميزوري.

ووقع إطلاق النار على بعد حوالي ست كيلومترات من فندق الفريق ومركز التدريب، مما أثار مخاوف أمنية رغم تأكيد السلطات عدم وجود أي ارتباط مباشر بالبعثة الإنجليزية.

كما شعر اللاعبون والجهاز الفني بهزات زلزال بلغت قوته 6.1 درجات على مقياس ريختر، ضرب منطقة فلوريدا حيث يقيم المنتخب في غرب بالم بيتش، وهو أقوى زلزال تشهده المنطقة منذ أكثر من 140 عاماً. ولم يسفر الزلزال عن إصابات أو أضرار كبيرة، لكنه أثار حالة من القلق داخل المعسكر.