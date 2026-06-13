مدرب المغرب: أعرف أسرار أنشيلوتي ولا يجب الخوف من البرازيل

أكد مدرب المنتخب المغربي محمد وهبي أن لاعبي أسود الأطلس "جاهزون وواثقون" قبل مواجهة البرازيل في مستهل مشوارهم في نهائيات كأس العالم 2026.

وقال وهبي في مؤتمر صحافي على ملعب ميتلايف في إيست راذرفورد الذي سيستضيف المواجهة "الأجواء إيجابية، والحالة المعنوية ممتازة، سنلعب بالجودة والثقة ذاتها التي عهدناها ولدينا ثقة كبيرة بما نقوم به وبما نعرف فعله وأظهرنا ذلك في مباراة النرويج (الودية 1-1 الأحد الماضي)".

وأضاف: "اللاعبون هادئون وواثقون في قدراتهم وسيقدمون أفضل ما لديهم. الجميع يعرف المنتخب البرازيلي جيدا ولا يمكنني إضافة شيء عن شغفها ورغبتها في الفوز بهذه الكأس. بالنسبة لنا هذه مواجهة مرموقة ولا يجب الخوف من البرازيل، بل يتعين علينا احترامها لأنها تستحق الاحترام".

وتابع: "لدينا قيمنا ومبادئنا وأسلوب لعبنا الذي لن نغيره على الرغم من مواجهتنا منتخبا كبيرا في شخص البرازيل. نحن بحالة جيدة، والهدف هو أن نتحسن بعد كل مباراة".

وأكد "المنتخب البرازيلي يملك لاعبين ذوي جودة عالية على المستوى الفردي، ومجموعة متماسكة أضاف لها المدرب (الإيطالي) كارلو أنشيلوتي الكثير من التنظيم"، مشيداً بمدرب ريال مدريد الإسباني السابق الذي قال إنه يعرف أسراره وقرأ "جميع كتبه"، قبل أن يضيف مبتسماً "ربما يمنحني ذلك أفضلية".