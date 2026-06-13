"فيفا" يطلب تعديلات على قميص مصر في مونديال 2026

تلقى الاتحاد المصري تعليمات من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تقضي بإجراء تعديلات على قميص منتخب "الفراعنة" قبل المشاركة في بطولة كأس العالم 2026، وفق وسائل إعلام مصرية.

وشملت التعديلات إزالة النجوم السبعة التي ترمز لعدد بطولات "الفراعنة" في أمم أفريقيا، باعتبار أن النجوم على قمصان المنتخبات في كأس العالم تقتصر على الألقاب المحققة في المونديال فقط، وليس أي بطولات قارية أو إقليمية أخرى، إضافة إلى تغيير ألوان أرقام اللاعبين من الذهبي إلى الأبيض، بهدف زيادة وضوح الأرقام وسهولة تمييزها أثناء المباريات والبث التلفزيوني.

وأوقعت قرعة مونديال 2026 المنتخب المصري في المجموعة السابعة، بجانب منتخبات بلجيكا، إيران، ونيوزيلندا.

ويفتتح "الفراعنة" مشوارهم المونديالي في النسخة الحالية المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بمواجهة بلجيكا الاثنين المقبل.