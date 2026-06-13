رونالدو: جسدياً أنا بخير

رد نجم المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو على شائعات معاناته من مشاكل في اللياقة البدنية التي تحيط به، وذلك قبل توجه فريقه للمشاركة ببطولة كأس العالم لكرة القدم، بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وقال رونالدو (41 عاماً)، في تصريح لشبكة "إي إس بي إن"، الجمعة: "من الناحية الجسدية؟ أنا بخير - ألم تشاهدوا مبارياتي؟".

وأعرب رونالدو عن سعادته باستعدادات فريقه لمباراته الافتتاحية في البطولة ضد منتخب الكونغو الديمقراطية يوم الأربعاء المقبل، حيث قال "كانت الاستعدادات جيدة، وإن كانت مرهقة، لأننا بذلنا جهدا كبيراً".

وأضاف: "لقد سيطرنا على مجريات المباريات الودية، لكن الأهم هو انطلاق البطولة رسمياً في السابع عشر من الشهر الجاري، في المباراة الأولى، وحينها سيشتد الضغط - حينها سنرى الأبطال الحقيقيين".