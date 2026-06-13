معتز عبدالله: حظوظ البرتغال بقيادة رونالدو الأقوى للتتويج بلقب كأس العالم

أكد المدرب الوطني والمحلل الفني، معتز عبدالله، أن حظوظ المنتخب البرتغالي بقيادة الأسطورة كريستيانو رونالدو تبدو قوية للغاية للتتويج بلقب كأس العالم 2026 للمرة الأولى في تاريخه، على الرغم من تصدر الأرجنتين (حامل اللقب) قائمة المرشحين للحفاظ على عرشها المونديالي.

وأوضح معتز عبدالله، في تصريحات خاصة لـ«الإمارات اليوم»، أن «برازيل أوروبا» وصل إلى مرحلة النضج الكروي الكامل ولم يعد يرتكز على رونالدو وحده، بل يمتلك منظومة متكاملة من النجوم المتألقين في الملاعب الأوروبية. وأضاف: «تتويج رونالدو أخيراً بلقب الدوري السعودي مع النصر يمنحه دفعة معنوية هائلة لقيادة منتخب بلاده نحو الحلم التاريخي، ولهذا السبب قررت تشجيع البرتغال لأول مرة، متخلياً عن تشجيع البرازيل التي عانت قائمتها الحالية مجاملات صارخة في الاختيارات».

وبخصوص ترشيحاته للمنتخبات المتأهلة إلى الدور الثاني خصوصاً المنتخبات العربية، توقع معتز عبدالله حارس منتخب الإمارات السابق، أن يتأهل منتخبا مصر والجزائر عبر حلولهما في المركز الثاني، بينما سيأتي منتخبا المغرب والعراق في المركز الثالث، في المقابل ستودّع منتخبات الأردن وقطر والسعودية وتونس البطولة من الدور الأول. علماً أنه يتأهل أول وثاني كل مجموعة إضافة إلى أفضل ثمانية منتخبات حاصلة على المركز الثالث.

يُذكر أن معتز عبدالله من جيل الحراس المخضرمين، إذ اعتزل عام 2015 بعد مسيرة استمرت 23 عاماً في الملاعب برز خلالها مع المنتخب الوطني، وحصد لقب بطولة «خليجي 18» وتوّج مع نادي العين بقلب دوري أبطال آسيا 2003.

المنظومة الجديدة ومفاجأة كوريا

وحول النظام الجديد للمونديال بمشاركة 48 منتخباً، أشار إلى أن كثرة عدد المنتخبات ستصب في مصلحة القوى العظمى بالبطولة، معتبراً أن الفوز المثير لمنتخب كوريا الجنوبية على التشيك (2-1) يُمثل أولى مفاجآت المونديال، مشيداً بالظهور الآسيوي القوي والنديّة الواضحة أمام المدرسة الأوروبية.

«الأبيض» الإماراتي والرهان العربي

وعبّر المحلل الفني عن أسفه لغياب منتخب الإمارات عن هذا المحفل العالمي، قائلاً: «الحظ لم يحالف الأبيض، والمونديال خسر جمهوراً إماراتياً استثنائياً. من الضروري البدء فوراً في تصحيح المسار لضمان التأهل إلى نسخة 2030».

وفي ما يخص التوقعات العربية، توقع معتز عبدالله ظهوراً لافتاً للمنتخبات العربية، مراهناً بشكل خاص على المنتخب المصري بقيادة الثنائي محمد صلاح وعمر مرموش، وأداء قتالي للمنتخب الأردني الذي يلعب بروح عالية تحت قيادة المدرب المغربي جمال السلامي.

نجوم واعدة وتحدي التنظيم

وتوقّع معتز عبدالله أن تشهد البطولة ولادة نجوم جدد، مسلطاً الضوء على الموهبة الإسبانية الواعدة لامين يامال، كما رشّح المنتخب الإسباني ليكون الرقم الصعب في البطولة بفضل توليفته القوية. واختتم تصريحاته بالإشارة إلى أن التحدي الأبرز في هذه النسخة يكمن في التنظيم، خصوصاً بعد النجاح الباهر والإعجازي الذي حققته قطر في تنظيم نسخة 2022.



