هاييتي تواجه أسكتلندا بعنصر المفاجأة

اعتبر محللون أن تأهل هاييتي إلى كأس العالم، في ظل الاضطرابات المستمرة التي تشهدها الدولة الكاريبية، يعد إحدى أكثر قصص البطولة إلهاماً هذا العام، معربين عن أملهم أن يترك المنتخب بصمة حقيقية خلال مشاركته في الولايات المتحدة.

ويحتل منتخب هاييتي المركز 83 عالمياً، ويواجه منتخب أسكتلندا في بوسطن (الساعة 5:00 من فجر الأحد بتوقيت الإمارات)، في أول مباراة له بكأس العالم منذ نسخة عام 1974. ويعد المنتخب الهاييتي الطرف الأضعف في المجموعة الثالثة، التي تضم أيضاً البرازيل والمغرب، لكن لاعبي «الغريناديرز» يؤمنون بقدرتهم على تحقيق مفاجأة خلال البطولة.