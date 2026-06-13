قطر تدق الساعة السويسرية اليوم

يفتتح المنتخب القطري مشوار المنتخبات العربية في كأس العالم 2026 لكرة القدم في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، عندما يواجه منتخب سويسرا اليوم (الساعة 23:00 بتوقيت الإمارات) ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية.

ويستضيف ملعب «ليفاي» في سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا الأميركية المباراة التي تجمع بين بطل آسيا في آخر نسختين ومنتخب سويسرا، الذي تأهل إلى المونديال بانتظام منذ نسخة 2006 في ألمانيا.

ويأمل المنتخب القطري تحقيق أول نتيجة إيجابية له في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، بعدما خسر مبارياته الثلاث في مونديال قطر 2022 أمام الإكوادور والسنغال وهولندا.

ويعتمد مدرب المنتخب القطري، الإسباني جولين لوبيتيغي، على النجم أكرم عفيف، أفضل لاعب في آسيا عامي 2019 و2023.

وعلى الجانب الآخر، يعتمد مدرب سويسرا مورات ياكين على مجموعة من اللاعبين البارزين، يتقدمهم غرانيت شاكا وبريل إيمبولو ومانويل أكانجي.