ديمبلي لمنتقدي مبابي: تجاوزتم الحدود

دافع عثمان ديمبلي مهاجم المنتخب الفرنسي عن قائد الفريق كيليان مبابي، قائلا إن الانتقادات الموجهة لمهاجم ريال مدريد ⁠أصبحت مبالغا فيها في الوقت الذي يستعد فيه المنتخب الوطني لخوض منافسات كأس العالم لكرة القدم.

وقال ديمبلي، الذي بات لاعبا بارزا في المنتخب الفرنسي بالبطولة ومرشحا للفوز بجائزة الكرة الذهبية لهذا ‌العام بعد مساهمته في فوز باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا، لصحيفة ماركا الإسبانية إن المنتقدين وبعض المعلقين تجاوزوا الحدود في تقييمهم لزميله ‌منذ فترة طويلة.

ولا يزال مبابي أحد أكثر الشخصيات التي ‌تخضع للتدقيق في كرة القدم الفرنسية منذ مغادرته باريس سان ‌جيرمان والانضمام إلى ريال مدريد ‌عام 2024.

ورغم أنه لا يزال هدافا بارزا، تعرض قائد المنتخب الفرنسي لانتقادات خلال موسم ​فشل فيه ريال ‌مدريد في الفوز ​بالدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا، ⁠في حين شكك بعض المحللين والمشجعين في قدراته القيادية مع المنتخب الوطني منذ أن ارتدى شارة القيادة عقب اعتزال هوجو لوريس دوليا.

ويثير ​أداء مبابي ⁠وظهوره العام ⁠وحتى الجوانب البسيطة من سلوكه نقاشا حادا في فرنسا بشكل منتظم.

وقال ديمبلي قبل أن تبدأ فرنسا مشوارها في كأس العالم ضد السنغال يوم ⁠الثلاثاء المقبل "الانتقادات الموجهة له غير عادلة على الإطلاق. بعض الناس يبالغون قليلا في انتقاد كيليان. "إنه لاعب مذهل وشخص جيد جدا خارج الملعب. يبالغ بعض الناس في الانتقاد لأنه كيليان مبابي. لا ينبغي أن يستمروا في ملاحقته. سواء ربط حذائه أم ‌لا وسواء رفع جواربه أم لا... هذا مبالغ فيه. إنه يظل إنسانا. مع المنتخب ​الفرنسي، هو جيد جدا معنا، إنه قائد".

وطور الاثنان علاقتهما الوثيقة خلال السنوات التي قضياها معا في المنتخب الوطني. ومن المتوقع أن يلعبا دورا محوريا في سعي فرنسا للفوز بلقب كأس العالم ​للمرة الثالثة في الولايات ‌المتحدة وكندا والمكسيك.