المكسيك لا تعرف الخسارة في كأس العالم على ملعب مكسيكو سيتي

حافظ منتخب المكسيك على سجله الخالي من الهزائم على ملعب مكسيكو سيتي (أزتيكا سابقا) في بطولة كأس العالم.

وتغلب المنتخب المكسيكي 2 / صفر على منتخب جنوب أفريقيا، مساء الخميس، في افتتاح بطولة كأس العالم 2026، التي تشترك المكسيك في استضافته مع الولايات المتحدة وكندا.

وافتتح خوليان كينيونيس التسجيل للمكسيك في الدقيقة التاسعة، قبل أن يضيف راؤول خيمينز الهدف الثاني في الدقيقة 67 من عمر المباراة، التي شهدت ثلاث حالات طرد، بواقع حالتين لمنتخب جنوب أفريقيا وحالة لمنتخب المكسيك.

وأصبحت هذه هي المباراة التاسعة على التوالي، التي يلعبها منتخب المكسيك على هذا الملعب في كأس العالم، ولا يتلقى الخسارة في وقت اللعب الفعلي بالمونديال.

وقبل افتتاح نسخة البطولة عام 2026، خاضت المكسيك، التي تعتبر أول دولة في التاريخ تستضيف ثلاث نسخ لكأس العالم، 8 مباريات في المونديال على ملعب مكسيكو سيتي (أزتيكا سابقا) في العاصمة المكسيكية.

وخلال اللقاءات الثمانية السابقة على هذا الملعب بالمونديال، حققت المكسيك 5 انتصارات، في حين تعادلت في ثلاثة لقاءات، من بينها مباراة في الأدوار الإقصائية لم تتمكن من حسمها لصالحها بسبب ركلات الترجيح.

ولعبت المكسيك ثلاث مباريات على هذا الملعب، حينما نظمت مونديال 1970، حيث تعادلت بدون أهداف مع الاتحاد السوفييتي، قبل أن تفوز 4 / صفر و1 / صفر على منتخبي السلفادور وبلجيكا على الترتيب، بمرحلة المجموعات للبطولة.

وحينما ابتعدت المكسيك عن هذا الملعب بمونديال 1970، ودع البلد اللاتيني المونديال سريعا، عقب خسارته 1 / 4 أمام منتخب إيطاليا في دور الثمانية، الذي أقيم على ملعب (إستاديو لويس دوسال) بمدينة تولوكا.

وفي نسخة كأس العالم 1986، فازت المكسيك 2 / 1 على بلجيكا و1 / صفر على العراق، وتعادلت 1 / 1 مع باراجواي بمرحلة المجموعات على ملعب مكسيكو سيتي، قبل أن تفوز 2 / صفر على بلغاريا في دور الـ16 على الملعب نفسه.

وتعادلت المكسيك في الوقتين الأصلي والإضافي بدون أهداف مع منتخب ألمانيا الغربية بدور الثمانية بملعب مكسيكو سيتي أيضا، ليحتكم المنتخبان لركلات الترجيح، التي ابتسمت في النهاية للمتخب الأوروبي، الذي شق طريقه في تلك النسخة التي شهدت حصوله على المركز الثاني.